Умер бывший директор СВР Вячеслав Трубников

Ушел из жизни бывший директор Службы внешней разведки (СВР) России Вячеслав Трубников. Об этом сообщил в понедельник, 18 апреля, руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

Герой России, генерал армии в отставке, ветеран СВР скончался на 78-м году жизни.

«Руководство и коллектив СВР России выражают искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Ивановича. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — сказал Иванов ТАСС.

Трубников родился 25 апреля 1944 года в Иркутске.

В 1967 году он окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) с дипломом референта по странам Востока и в том же году был принят на работу во внешнюю разведку.

До начала 90-х Трубников находился в долгосрочных загранкомандировках в Индии и Бангладеш. После этого он возглавил одно из подразделений центрального аппарата разведки, а спустя несколько лет был назначен сначала первым заместителем, а затем директором СВР. Эту должность он занимал с января 1996 года по май 2000 года.

Трубников награжден Золотой звездой Героя Российской Федерации, орденами «За заслуги перед Отечеством IV степени», «Красной Звезды» (дважды), орденом Белоруссии «Франциск Скорина», 26–ю советскими, российскими и иностранными медалями.