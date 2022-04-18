Путин заявил о стабилизации экономики и возвращении курса рубля к уровням начала года

Российская экономика стабилизируется, курс рубля возвращается к уровням начала февраля, восстанавливаются товарные запасы в торговых сетях и уровень спроса. Об этом заявил в понедельник, 18 апреля, президент России Владимир Путин.

«Россия, как уже сказал, выдержала это беспрецедентное давление. Ситуация стабилизируется, курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля и определяется объективно сильным платежным балансом», — сказал он на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, по итогам первого квартала положительное сальдо текущего счета платежного баланса превысило $58 млрд, «и это исторический максимум». Он подчеркнул, что в российскую банковскую систему возвращается наличная иностранная валюта, растут объемы вкладов граждан.

Отдельно Путин отметил и ситуацию на потребительском рынке «после недолгого ажиотажа по ряду товаров — а такое бывает в таких ситуациях постоянно, всегда — розничный спрос пришел в норму. Товарные запасы в торговых сетях восстанавливаются».

Также он отметил, что российские власти «поступили правильно, когда не стали прибегать к ручному, искусственному регулированию рынка, а вместо этого, напротив, предоставили свободу частному бизнесу для поиска наиболее подходящих, эффективных решений».

По его словам, именно такие решения позволили обеспечить ритмичные поставки товаров в розничную сеть, наличие необходимой продукции в магазинах.

Также Путин обратил внимание на то, что что «только за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли — на 9,4%, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%». Он добавил, что гражданам нужно помочь справиться с инфляционной волной.

Кроме того, президент потребовал поддержать внутренний спрос в экономике РФ, избежать его избыточного сжатия.

Ранее, 1 апреля, торговые сети заявили «Известиям» о снижении ажиотажного спроса на сахар, который наблюдался в конце февраля — начале марта. Отмечалось, что цены на этот продукт в магазинах тоже стали меньше.

За месяц до этого сообщалось, что торговые сети «Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит» решили ограничить наценки до 5% на четыре категории социально значимых товаров — молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора». В тот же день ФАС поручила усилить постоянный мониторинг ценообразования на социально значимые продовольственные товары.

25 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости минимизировать влияние санкций на экономику страны. Одной из важных задач в этом направлении он назвал сдерживание цен на продукты.

Цены и спрос на товары начали расти в условиях санкций стран Запада, которые последовали после начала Москвой операции по защите Донбасса, объявленной 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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