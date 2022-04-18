Финансист назвал условие снижения инфляции в России

Регуляторная деятельность Банка России становится составной частью единой экономической политики РФ по технологической трансформации материальных основ жизни общества. В этих условиях замедление инфляции и возвращение темпов роста цен к более приемлемым уровням — тем же 4% —, целиком будет зависеть от реальных изменений во всей хозяйственной системе страны. Об этом заявил «Известиям» преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами (ВШУФ) Анатолий Гожий в понедельник, 18 апреля.

«Замедлить со временем рост цен ЦБ может одним единственным способом: помочь структурным изменениям в экономике, обеспечив бизнес-экономику недорогими деньгами», — сказал он.

Ранее в этот же день председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что из-за введения санкций экономику РФ ждет непростой период структурных изменений. По ее словам, трансформация ожидается в конце второго квартала и в третьем квартале этого года, что приведет к росту цен на отдельные товары. Набиуллина сказала, что Центробанк не будет любыми методами снижать инфляцию, так как это помешает адаптации бизнеса. Она пообещала, что денежно-кредитная политика регулятора вернет инфляцию к цели — 4% в 2024 году.

Годжий отметил, что антироссийские санкции со стороны группы недружественно настроенных по отношению к России стран поставили РФ перед необходимостью форсированных экономических преобразований. Кроме того, разрыв устоявшихся логистических связей усугубил действие присущих российской экономике проинфляционных факторов, связанных с инфляцией издержек. В этих условиях Центробанк начал менять стратегию денежно-кредитной политики (ДКП), которая долгое время строилась на жестком ограничении спроса. С помощью этого регулятор гибко подстраивается под изменившуюся общеэкономическую ситуацию, которая требует глубокой организационной и технологической перестройки всей производственной базы страны, полагает эксперт.

Преподаватель ВШУФ рассказал, что, несмотря на успехи политики импортозамещения, зависимость отечественной хозяйственной системы от поставок из-за границы остается высокой. Значительная часть производственного оборудования в ряде ведущих отраслей экономики покупались в странах, которые сейчас заняли деструктивную позицию по отношению к России. Сборочные производства и технологические линии, когда-то завезенные из Европы и США, требуют регулярного технического обслуживания. И частный бизнес, и госкорпорации в данный момент находятся в постоянном поиске новых возможностей поставок, способных заменить традиционную элементную производственную базу, сказал специалист.

Он полагает, что организация закупок производственных составляющих через третьи страны или изготовление эрзац-компонентов ведет к нарастанию затрат, что неизбежно отразится на конечной стоимости производимых товаров. В перспективе ближайших лет многим предприятиям потребуется не просто модернизация, а полная замена стареющих производственных линий, констатировал он.

«Многое осуществимо на российской материальной базе: например производство технологических линий для пищевой промышленности. Что-то придется вновь закупать за рубежом, в странах, предусмотрительно сохраняющих лояльность по отношению к России — например, в Китае. В любом случае все это требует значительных капитальных затрат. В этом смысле хаотичный рост цен неизбежен и бороться с ним традиционными методами — увеличением ключевой ставки и ограничением кредитования — бесперспективно и даже вредно», — сказал преподаватель.

По его словам, в сложившихся реалиях, когда предприятиям нужны инвестиции для модернизации и технологической перестройки, недостаток ликвидности в хозяйственной системе выступает тормозом, столь необходимых России преобразований. Гожий считает парадоксальным то, что дефицит денег в реальной экономике сопровождается огромным профицитом ликвидности в банковском секторе. То есть кредитные учреждения предпочитают размещать свободные средства на депозитах в Центробанке, вместо того, чтобы выдавать ссуды предпринимателям, подчеркнул он.

«Следует ожидать смещения акцентов в деятельности регулятора в сторону поощрения участия банков в модернизации отечественной экономики. Выдавать кредиты бизнесу должно стать выгоднее, чем держать деньги на счетах в ЦБ», — заключил специалист.

Партнер инвестиционной компании Capital Lab Евгений Шатов сказал «Известиям», что прогноз Набиуллиной о том, что российскую экономику ждет период структурных изменений, частично выглядит правдоподобным. Эксперт выразил мнение, что для перезапуска экономики нужны дешевые кредиты. Переориентация на альтернативных контрагентов и выстраивание новых цепочек поставок требует значительного времени. Возврат же инфляции к целевому уровню в 4% к 2024 году маловероятен, считает он.

Ранее, 13 апреля, глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что инфляция в России по итогам 2022 года может достичь 20%.

Западные страны начали вводить новые санкции против России после того, как 24 февраля Москва начала специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Как объяснили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной структуре Вооруженных сил Украины (ВСУ), мирному населению ничего не угрожает.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов с о стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в Россию и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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