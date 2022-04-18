Еще два путепровода начнут ремонтировать в Волгограде в 2022 году

В Волгограде в 2022 году планируют начать ремонт еще двух путепроводов, расположенных в Красноармейском и Дзержинском районах. Об этом сообщает городская администрация.

По данным властей, 400-метровый Сарептский мост в Красноармейском районе возвели в 1975 году. Подрядчик должен укрепить пролетные строения и опоры, отремонтировать железобетонный парапет, обновить гидроизоляцию, заменить асфальт и восстановить деформационные швы.

Как отмечает ИА «НовостиВолгограда.ру», путепровод входит в состав магистральной улицы и помогает выводить поток, в том числе транзитный транспорт, на дороги, ведущие в сторону Астрахани и Ставрополя.

В Дзержинском районе в порядок приведут Восьмой путепровод на Третьей Продольной магистрали, построенный в 1990-х годах. Он является основной частью разноуровневой развязки и пересекает четыре железнодорожные ветки и две автодороги.

Подрядчик на работы уже определен, в обоих случаях им стала компания «Рисна» из Ставропольского края. Ремонт стартует в ближайшее время после подписания контракта.