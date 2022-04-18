«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за ветра

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России в понедельник, 18 апреля.

Предупреждение о ветре с порывами 17 м/с действует с 00:00 20 апреля до 00:00 22 апреля, передает RT.

Ранее в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 19 апреля в столицу придет весенняя погода.

Метеоролог отметил, что температура в диапазоне 13–16 градусов тепла является климатической нормой для региона в это время года.

Также специалист поделился предварительными прогнозами на Пасху. Согласно последним расчетам Гидрометцентра, в праздничные дни ожидается облачность с прояснениями и небольшие дожди, пишет Life.Ru.