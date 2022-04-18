Аналитик отметил заслуги ЦБ в укреплении курса рубля и экономики

Говоря о стабилизации российской экономики, президент РФ Владимир Путин, скорее, говорил об укреплении курса рубля, и здесь надо отдать должное четким действиям Банка России. За счет слаженной работы, хороших рычагов воздействия ЦБ удалось стабилизировать курс национальной валюты по текущей цене в 79 рублей за $1. Об этом заявил «Известиям» финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин, в понедельник, 18 апреля.

Ранее в этот же день Путин на совещании с членами правительства по экономическим вопросам заявил о стабилизации экономики, возвращении курса рубля к уровням начала этого года, что определяется объективно сильным платежным балансом. Он отметил, что россиян нужно поддержать, помочь им справиться с инфляционной волной.

Звездин полагает, что укрепление курса рубля, скорее, носит искусственный характер и по мере последующего воздействия санкционного давления рубль может ослабевать.

Аналитик напомнил, что ЦБ снял ограничение на покупку наличной валюты и убрал заградительные комиссии, что означает, что в ближайшее время можно будет увидеть рост спроса на валюту на внутреннем рынке, что позволит не допустить серьезного укрепления рубля. Это даже к лучшему, поскольку резкое укрепление валюты так же плохо, как и падение, — важна предсказуемость и стабильность, к чему регулятор и стремится, сказал он.

Трейдер добавил, что не стоит забывать про инфляцию.

«Инфляция ожидаемо выросла, более того, очевидно, она будет расти и дальше, но ее рост не будет настолько сильным, насколько произошел намедни. Если ранее рост инфляции был больше связан с резким падением курса, то сейчас он будет системным и не связанным с трансформационным периодом экономики. Сколько он продлится, зависит от того, какие конечные санкции на РФ будут наложены. Некоторые аналитики Центрального Банка РФ прогнозируют избыточный рост инфляции на периоде от полугода до двух лет», — рассказал Звездин.

Специалист подчеркнул, что речи о том, что экономика восстановилась и стала дальше работать «на новых рельсах», не идет. Такое можно будет сказать не ранее чем через пару лет, когда логистический и банковский шоки ослабнут и прекратят свое влияние, полагает он.

«Пока в реальном мире экономика не стабилизируется, очевидно, что мы будем видеть увеличение инфляции с последующим ростом цен. Товары, завязанные на импорт, могут немного подешеветь в связи с укреплением рубля. Но какие конкретно, сказать проблематично. Здесь накладывается не только курс рубля: в связи с уходом ряда корпораций с российского рынка некоторые товары из-за сжатия предложения будут дорожать», — добавил аналитик.

По его словам, шокового роста цен, с учетом текущей ситуации, не будет. Гораздо важнее иметь относительно предсказуемый рынок, заключил он.

Ранее в этот же день глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что из-за введения санкций российскую экономику ждет непростой период структурных изменений. По ее словам, Центробанк не будет любыми методами снижать инфляцию, так как это помешает адаптации бизнеса.

Как заявлял 13 апреля глава Счетной палаты Алексей Кудрин, инфляция в России по итогам 2022 года может достичь 20%.

Ряд стран Запада ввел новые санкции против России и ее граждан после того, как 24 февраля Москва начала специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как объяснили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной структуре Вооруженных сил Украины (ВСУ), мирному населению ничего не угрожает.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов с о стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в Россию и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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