Опубликовано видео из квартиры убитого бизнесмена и его семьи на западе Москвы

Видеоролик, снятый в квартире бывшего банкира, убившего свою семью и покончившего с собой, 18 апреля опубликовали «Известия».

На кадрах показана одна из комнат двухуровневой квартиры в многоквартирном доме на Университетском проспекте на западе Москвы.

Утром в понедельник в квартире были обнаружены тела мужчины, женщины и их дочери. По словам источника, 51-летний бывший банкир Владислав Аваев застрелил 47-летнюю супругу и 13-летнюю дочь. После этого совершил суицид.

В ходе предварительного следствия установлено, что перед убийством, утром в понедельник, Аваев позвонил своем водителю. Когда мужчина приехал по адресу, ему не открыли дверь. Водитель позвонил сестре банкира, она открыла дверь квартиры и обнаружила тела трех родственников.

Следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело.