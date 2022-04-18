Путин установил выплаты по 5 млн рублей при гибели пограничников РФ на границах с Украиной

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 18 апреля, подписал указ «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим пограничных органов Федеральной службы безопасности и членам их семей». Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Гарантии подразумевают под собой единовременные выплаты военным, которые исполняют свои служебные обязанности на границах с Украиной, Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Финансовая помощь составит 5 млн рублей в случае гибели сотрудника и 3 млн рублей при ранении.

«В случае гибели (смерти) военнослужащих пограничных органов федеральной службы безопасности, непосредственно выполнявших задачи по охране государственной границы РФ на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, либо смерти указанных военнослужащих до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы, наступившей вследствие увечья или заболевания, полученных ими при выполнении указанных задач, членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей в равных долях», — говорится в тексте указа.

Военные, получившие увечья (ранение, травму, контузию) при выполнении указанных задач получат единовременную выплату в размере 3 млн рублей. Все средства выделят за счет и в пределах бюджетных ассигнований, «предусматриваемых в федеральном бюджете Федеральной службы безопасности Российской Федерации» (ФСБ РФ). Срок и порядок осуществления выплат должны быть определены в семидневный срок с момента подписания и вступления в силу данного указа, то есть с 18 апреля 2022 года.

Под действие закона подпадают военнослужащие, которые выполняют свои обязанности с даты начала проведения специальной операции по защите Донбасса.

13 апреля сообщалось об обстреле пограничного пункта в деревне Гордеевка в Курской области. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. В результате выстрелов здания, сооружения не повреждены, пострадавших и погибших нет. Следственный комитет РФ 14 апреля возбудил уголовное дело по факту обстрела погранпункта в Курской области со стороны Украины.

13 апреля официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что ведомство зафиксировало попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по российской территории. По его словам, если тенденция продолжится, то армия России нанесет удары по украинским центрам принятия решений, в том числе и в Киеве.

С 11 апреля в нескольких российских областях, граничащих с Украиной, введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

3 марта Путин рассказал, что члены семей военнослужащих, погибших в ходе операции, получат более 7 млн рублей, а раненые получат дополнительную выплату в 3 млн рублей. По его словам, тем, кто принимает участие в специальной операции по защите Донбасса, будет установлена дополнительная выплата в размере 5 млн рублей.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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