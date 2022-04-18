В МИЦ «Известия» расскажут о ситуации с лесными и ландшафтными пожарами

21 апреля в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная текущей ситуации с лесными и природными пожарами и готовности государственных служб к пожароопасному сезону.

Как будет обеспечиваться пожарная безопасность во время майских праздников? В каких регионах России сложилась наиболее сложная ситуация с природными пожарами? Каков прогноз пожарной опасности на летний период? Насколько эффективна система мониторинга и предупреждения лесных и ландшафтных пожаров? Что запрещено в период действия особого противопожарного режима? Какая ответственность грозит за нарушение правил пожарной безопасности?

Участники:

Иван Советников, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства;

Ринат Еникеев, директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России;

Николай Кривошеев, начальник ФБУ «Авиалесоохрана».

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.