В Британии спрогнозировали рост цен на чипсы из-за ситуации на Украине

Стоимость чипсов в Великобритании может вырасти в ближайшие полгода из-за дефицита подсолнечного масла, связанного с конфликтом на Украине. Об этом 18 апреля пишет газета Daily Mail со ссылкой на экспертов.

«...эксперты в сфере потребления предупреждают британцев, что в течение шести месяцев средняя стоимость чипсов может вырасти на 2,2%», — пишет газета.

Согласно изданию, повышение цен может быть из-за роста стоимости растительного масла, ведь около 80% мировых поставок подсолнечного масла приходится на Украину и Россию. Газета отмечает, что производители картофеля также сталкиваются с увеличением затрат на удобрения и энергию.

Накануне газета The Guardian со ссылкой на представителей бизнеса сообщила, что запрет на экспорт древесины из России и Белоруссии привел к резкому росту цен на мебель в Великобритании.

21 марта Daily Mail писала, что в Великобритании может исчезнуть одно из национальных блюд — фиш-энд-чипс (жареная во фритюре рыба с картошкой). Президент Национальной федерации производителей рыбы Эндрю Крук рассказал изданию, что основные поставки подсолнечного масла и рыбы идут из РФ и Украины.

В начале апреля британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что его страна усилит санкции против РФ и увеличит военную поддержку Киеву. Канцелярия премьера, в свою очередь, подтвердила готовность Лондона усиливать экономическое давление на Москву «до тех пор, пока российские войска не покинут украинскую территорию».

Как отметил 15 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, антироссийские санкции могут ударить по самому Евросоюзу и привести к увеличению стоимости жизни. По его словам, в Европе уже наблюдается спад промышленного производства, десятки тысяч сотрудников предприятий потеряли работу.

Санкции против России были введены рядом стран, после того как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе.

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