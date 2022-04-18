Electra представила выставку «Эволюция велосипеда» в ГУМе

Дистрибьютор велосипедов Electra в России представил масштабную экспозицию, посвященную истории велосипеда. Выставка «Эволюция велосипеда» проходит с 18 апреля по 31 мая 2022 года на первой линии ГУМа.

Экспозиция приурочена к 205-летию с момента создания первого макета двухколесного самоката — прототипа современных велосипедов.

В коридорах ГУМа представлены модели первых велосипедов — от 1886 года до современности. Один из первых велосипедов, созданный во Франции, а в России называемый костотрясом, представляет собой изобретение с педальным приводом. Велосипед имеет раму и переднюю вилку, изготовленные из металла, и колеса экипажного типа, выполненные из дерева с металлическими ободами.

В экспозиции можно увидеть как мужские, так и дамские велосипеды, а также детские и военные. Костюмы велосипедистов также отражают историю.

Исторические велосипеды являются частью коллекции основателя Музея истории велосипедного дела, коллекционера Андрея Мятиева.

Вторая часть выставки посвящена современным моделям Electra. Среди них — модели из fashion-серии, велосипеды Loft и др.

29 марта эксперты Electra и аналитики сервиса путешествий «Туту.ру» рассказали, в какие места для велотуров этой весной планируют отправиться россияне, а также какие велосипеды и аксессуары они выбирают чаще всего. Самыми популярными направлениями России для весенних велопутешествий обычно оказываются Кавказ, Краснодарский край, Карелия, Крым, Алтай, Байкал и Урал.

Кроме того, эксперты рассказали, что велоотдых наиболее востребован среди покупателей в возрасте от 30 до 55 лет. Они находят в этом эффективный способ релаксации и поддержания хорошего самочувствия.