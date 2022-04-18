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В реках Калужской области начал снижаться уровень воды

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Уровень воды в реках Калужской области начал постепенно снижаться. Об этом в понедельник, 18 апреля, на заседании правительства региона сообщил начальник областного ГУ МЧС Владислав Блеснов, передает газета «Весть».

По его словам, с 9 по 15 апреля наблюдался резкий подъем воды в Оке, Протве и Угре. В частности, максимальный уровень воды в Оке достигал 664 см, Протве — 743 см, Угре — 787 см. Отмечается, что в настоящее время вода начала плавно спадать.

Ранее, 7 апреля, сообщалось, что в Оренбургской области закрыли 18 мостов из-за паводка. На четырех участках дорог наблюдалось подтопление. Днем ранее в окрестностях Оренбурга уровень воды в реке Урал за сутки вырос на 69 см. Больше всего река прибавила в районе села Илек, где наблюдался рост уровня воды на 100 см. Критические значения для Оренбурга не достигнуты.

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