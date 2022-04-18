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СБУ опубликовала обращение Медведчука к Путину и Зеленскому с просьбой обменять его

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Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала обращение арестованного экс-лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука к президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его на украинских военных в Мариуполе и мирных жителей города. Об этом Медведчук сообщил в видеообращении в понедельник, 18 апреля.

«Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры», — заявил Медведчук в видеообращении, распространенном СБУ через Telegram-канал.

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«Защитниками Мариуполя» в обращении политик называет украинских националистов, заблокированных в городе силами ДНР и российскими военными.

До этого 16 апреля с просьбой о помощи в освобождении ее мужа к президенту РФ обратилась супруга украинского оппозиционера Оксана Марченко. Она заявила, что Медведчук дал свое согласие на обмен и выдачу на территорию РФ в случае достижения странами соответствующего согласия. До этого она уже записывала просьбу о помощи к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, а также к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду оказать содействие обмену британских пленных на ее мужа.

После этого 18 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в том случае, если Владимир Путин отреагирует на обращение жены Медведчука Оксаны Марченко, Кремль сообщит об этом.

14 апреля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины приостановил деятельность фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) в Верховной раде. На что еще один из ее лидеров, Юрий Бойко, заявил, что в таком случае фракция образует в раде свою депутатскую группу.

12 апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил о задержании Медведчука и опубликовал в соцсетях фотографию, где политик сидит в наручниках. Позже украинский лидер предложил России обменять политика на пленных украинских военных.

Комментируя предложение об обмене, Песков подчеркнул, что Медведчук не является гражданином РФ и Кремль не знает, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой ситуации. Песков уточнил, что глава политсовета партии ОПЗЖ никогда не имел закулисных отношений с РФ.

В отношении Медведчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о государственной измене. Суд отправил его под домашний арест. 27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под домашнего ареста. Однако адвокат Медведчука Лариса Чередниченко опровергла эти сообщения. По ее словам, Медведчук не совершал побег — он был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за поступавших в его адрес угроз со стороны радикальных националистических группировок.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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