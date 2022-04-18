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Еще 40 млн рублей направят на посевную в Карелии

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В Карелии планируют выделить дополнительные 40 млн рублей на посевную кампанию. Вопрос подготовки предприятий рассмотрел комитет по агропромышленной политике, природопользованию и экологии заксобрания республики.

«Мы поддерживаем предложение министра сельского и рыбного хозяйства о выделении дополнительных средств. Надеемся, что правительство республики также примет решение об этом, и карельский парламент в кратчайшие сроки внесет поправки в бюджет для того, чтобы эти деньги пришли в отрасль», — заявила председатель комитета Марина Гуменникова.

По ее словам, финансовая помощь предназначена на посевные материалы. Так, 20 млн рублей предназначены на приобретение техники, еще 20 млн рублей — на удобрения, пишет ИА «Карелinform».

В ходе заседания комитета также была озвучена информация о федеральной поддержке отрасли. Принято решение об увеличении лимитов на льготное кредитование, возможности пролонгации уже выданных краткосрочных кредитов, просрочки на полгода по выплатам инвесткредитов.

Как отметила Гуменникова, в феврале уже принимались поправки по увеличению финансирования сельхозотрасли на 226 млн рублей. «Но текущая экономическая ситуация меняется, мы действительно должны работать на опережение», подытожила глава комитета.

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