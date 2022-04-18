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Аналитик допустил смягчение санкций российским банкам

Аналитик Беляев допустил смягчение санкций российским банкам
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Ограничения в российской банковской сфере пойдут в сторону постепенного смягчения и либерализации. Такое мнение высказал в понедельник, 18 апреля, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

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Он назвал направления, которых это может коснуться.

«Я так думаю, что это коснется все-таки каких-то переводов за рубеж относительно физических лиц, хотя бы исходя из «гуманитарных соображений», а Запад всё время подчеркивает, что он вводит санкции против нашего руководства, наших олигархов, близких к руководству страны, и так далее, а простые люди страдать не должны. Кому-то нужны переводы за границу родственникам, кому-то нужны в туристических целях», — сказал экономист в беседе с Lenta.Ru.

По его словам, здесь возможны какая-то либерализация и ослабление жестких рамок. Инструменты и возможности будут найдены как с российской стороны, так и со стороны Запада, считает финансовый аналитик.

Также Беляев предположил, что могут быть решены вопросы с оплатой банковскими картами за рубежом, поскольку сейчас наблюдаются трудности с китайской платежной системой UnionPay.

«Сначала оптимистично заявляли, что 180 стран принимают эти карты, а оказалось, что это только конкретные банки, которые не повсеместно в этих странах. Я думаю, и там будут какие-то найдены решения», — отметил он.

13 апреля генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков заявил, что в настоящее время карты Union Pay могут быть интересны только определенному числу людей, а не всем россиянам. Специалист подчеркнул, что карты UnionPay не могут дать стопроцентной гарантии оплаты в интернет-магазинах и за границей тоже далеко не везде работают.

В тот же день стало известно, что зарубежные магазины и их банки-эквайеры начали блокировать оплату от россиян, даже если человек использует карту системы UnionPay, выпущенную в России, передает НСН.

В начале марта международные платежные системы Visa и MasterCard объявили о приостановке работы в России.

В марте ЕС отключил семь отечественных банков от платежной системы SWIFT. Ограничения коснулись следующих кредитных организаций — Совкомбанка, ВЭБ.РФ, Промсвязьбанка, банка «Россия», Новикомбанка, ВТБ и банка «Открытие».

Страны Запада продолжают вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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