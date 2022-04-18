Опрос показал опасения жителей Черноземья после ухода иностранных компаний из России

Уход иностранных компаний из России в связи с санкциями в большей степени может сказаться на Липецкой области, следует из результатов опроса агентства бизнес-информации «Абирег», опубликованного 18 апреля.

Опрос проводился на сайте агентства с 11 по 18 апреля. Читателям предлагалось ответить на вопрос, по какому региону Черноземья приостановка работы или уход иностранных компаний ударит больше всего.

Лидером рейтинга стала Липецкая область — 41% голосов. В регионе из-за нехватки комплектующих приостановил работу завод Indesit. На простое из-за проблем с логистикой также находится японский производитель шин Yokohama.

Второе место занимает Воронежская область — 38%. Здесь находится один из заводов «Балтики», подконтрольных датской пивоваренной компании Carlsberg, ушедшей из России. О приостановке инвестиций заявила и итальянская компания по производству шин Pirelli (ЗАО «Воронежский шинный завод»).

Замкнула тройку Белгородская область — 18%. Из крупных «потерь» региона называется уход немецкого производителя продуктов питания Dr. Oetker. Руководство компании на фоне санкций приняло решение продать завод в Белгороде российским управляющим.

По мнению читателей агентства, менее всего из-за ухода иностранных компаний пострадают Тамбовская (2%) и Курская области (1%).

Всего в опросе приняли участие 146 человек.

Ранее треть россиян заявила, что не планирует сокращать расходы на фоне санкций. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в начале марта.