Эксперт назвал правдоподобным прогноз ЦБ о предстоящих изменениях в экономике РФ

Прогноз главы Центробанка о том, что российскую экономику ждет период структурных изменений, частично выглядит правдоподобным. Об этом заявил «Известиям» партнер инвестиционной компании Capital Lab Евгений Шатов в понедельник, 18 апреля.

Ранее в этот же день председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что из-за введения санкций экономику РФ ждет непростой период структурных изменений. По ее словам, трансформация ожидается в конце II квартала и в III квартале этого года, что приведет к росту цен на отдельные товары. Набиуллина пояснила, что инфляция будет связана не с высоким спросом, а с недостатком предложения. Она подчеркнула, что регулятор не будет любыми методами снижать инфляцию, так как это помешает адаптации бизнеса. Глава Центробанка пообещала проводить денежно-кредитную политику, которая вернет инфляцию к цели в «разумные, обозримые сроки, но не слишком резко» — к 4% в 2024 году.

Шатов отметил, что наблюдаемая в РФ инфляция действительно носит по большей части немонетарный характер, поэтому продолжение прежней политики регулятора, в результате которой экономика имеет одновременно низкую монетарную обеспеченность и ликвидность, стало бы большой ошибкой.

По его словам, произошел резкий шок предложения, в результате которого сократился объем продаж и выросли цены. В такой ситуации первоочередной задачей является дать возможность экономике перезагрузиться, а бизнесу — адаптироваться к новым реалиям.

«Для перезапуска экономики нужны дешевые кредиты. Переориентация на альтернативных контрагентов и выстраивание новых цепочек поставок требует значительного времени. При этом возврат инфляции к целевому уровню в 4% к 2024 году маловероятен», — считает эксперт.

13 апреля глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что инфляция в России по итогам 2022 года может достичь 20%. За несколько дней до этого первый заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов рассказал, что российская экономика сможет вернуться к уровню конца 2021-го уже через год. По его словам, рост цен в стране с начала года составил около 10%, но никакого дефолта не ожидается.

После того как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса, ряд стран Запада ввел новые антироссийские санкции.

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