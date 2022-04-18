Ле Пен отметила необходимость сближения Европы с Россией

Россия — великая держава, сближение с которой необходимо Европе в интересах безопасности континента. Об этом заявила 18 апреля кандидат на пост президента Франции от «Национального объединения» Марин Ле Пен, сообщил телеканал BFM TV.

По словам политика, она не хочет окончательного союза России и Китая.

«Сближение России с Европой — это важное условие обеспечение безопасности нашего континента и нашей страны», — подчеркнула кандидат в президенты Франции.

Также она снова напомнила, что Республика Крым воссоединилась с Россией на основании итогов проведенного в регионе референдума.

13 апреля политик заявила, что по-прежнему считает Крым российским и не сожалеет о запрете на посещение Украины. По ее словам, историю не переписать. Она напомнила, что в Крыму состоялся референдум, полуостров и раньше был российским, люди сами приняли решение воссоединиться с Россией.

10 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента, за высший государственный пост боролись 12 политиков. Французский лидер избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. После подсчета 100% бюллетеней нынешний глава государства Эммануэль Макрон набрал в первом туре 27,84% голосов, а Ле Пен — 23,15%. Они продолжат борьбу за президентский пост во втором туре 24 апреля.

В ходе предыдущей предвыборной гонки в 2017 году Марин Ле Пен также отмечала, что Крым никогда не был украинским, а также выступала за нормализацию диалога с Москвой. В эксклюзивном интервью «Известиям» тогда политик подчеркнула, что полуостров никогда не был украинским.