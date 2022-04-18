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Ле Пен отметила необходимость сближения Европы с Россией
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Ле Пен отметила необходимость сближения Европы с Россией

Ле Пен: сближение с Россией необходимо в интересах безопасности Европы
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Россия — великая держава, сближение с которой необходимо Европе в интересах безопасности континента. Об этом заявила 18 апреля кандидат на пост президента Франции от «Национального объединения» Марин Ле Пен, сообщил телеканал BFM TV.

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По словам политика, она не хочет окончательного союза России и Китая.

«Сближение России с Европой — это важное условие обеспечение безопасности нашего континента и нашей страны», — подчеркнула кандидат в президенты Франции.

Также она снова напомнила, что Республика Крым воссоединилась с Россией на основании итогов проведенного в регионе референдума.

13 апреля политик заявила, что по-прежнему считает Крым российским и не сожалеет о запрете на посещение Украины. По ее словам, историю не переписать. Она напомнила, что в Крыму состоялся референдум, полуостров и раньше был российским, люди сами приняли решение воссоединиться с Россией.

10 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента, за высший государственный пост боролись 12 политиков. Французский лидер избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. После подсчета 100% бюллетеней нынешний глава государства Эммануэль Макрон набрал в первом туре 27,84% голосов, а Ле Пен — 23,15%. Они продолжат борьбу за президентский пост во втором туре 24 апреля.

В ходе предыдущей предвыборной гонки в 2017 году Марин Ле Пен также отмечала, что Крым никогда не был украинским, а также выступала за нормализацию диалога с Москвой. В эксклюзивном интервью «Известиям» тогда политик подчеркнула, что полуостров никогда не был украинским.

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