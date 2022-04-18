На Wildberries появился раздел «Сделано в России»

Wildberries, один из крупнейших онлайн-ритейлеров в РФ, запустил на своей площадке специальный раздел «Сделано в России». На этой странице представлены только отечественные бренды.

Попасть в проект могут все марки, созданные или придуманные в России. Раздел уже широко представлен на сайте, а все товары, попавшие в него, маркируются специальными плашками. Кроме того, пользователи могут сделать покупки на специальных условиях: при заказе трех товаров предусмотрена скидка в 25%.

«На рынке появилось много перспективных ниш для развития отечественных брендов. Чтобы поддержать наших производителей и познакомить граждан с российскими брендами, мы запускаем большой проект, который позволит предпринимателям привлечь новых покупателей», — прокомментировали нововведение в пресс-службе Wildberries.

8 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон об антикризисных мерах. Правительство теперь сможет проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям в течение 2022 года.

Некоторые положения в законе касаются поддержки предпринимательства. Среди них — отмена до конца этого года проверки в отношении малого и среднего бизнеса и IT-компаний, помощь компаниям, попавшим под санкции. Помимо этого, правительство вправе принимать решения, предусматривающие «особенности осуществления деятельности в связи с созданием объектов туристской индустрии и обеспечивающей их инфраструктуры».

Многие зарубежные компании в последние месяцы объявили об уходе с российского рынка. Это происходит на фоне санкций против РФ, введенных после начала операции по защите мирного населения Донбасса.