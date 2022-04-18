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Песков не подтвердил подлинность кадров пожара на крейсере «Москва»

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Кремль не может оценить достоверность появившихся в Сети фотографий, на которых якобы запечатлен пожар на крейсере «Москва». Об заявил в понедельник, 18 апреля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее в Сети появились кадры пожара, предположительно, на крейсере «Москва».

«Мы действительно видели кадры, но, насколько они аутентичны и соответствуют действительности, мы сказать не можем», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в четверг, 14 апреля, стало известно о том, что на флагмане Черноморского флота России крейсере «Москва» сдетонировал боезапас, в результате чего корабль получил серьезные повреждения.

Однако 14 апреля в условиях штормового волнения корабль потерял остойчивость и затонул. Экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота, а затем доставлен в Севастополь.

16 апреля главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов и командование Черноморского флота провели встречу с экипажем ракетного крейсера «Москва» в Севастополе. Во время встречи Евменов сообщил личному составу экипажа крейсера, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в ВМФ.

Крейсер «Москва» — головной корабль проекта 1164 «Атлант». Построен в 1982 году на заводе имени 61 коммунара в Николаеве под именем «Слава». После списания противолодочного крейсера «Москва» проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом ЧФ.

Водоизмещение корабля — 11 490 т, длина — 186 м, скорость — 32 узла, автономность — 30 суток, экипаж — 500 человек. На вооружении 16 пусковых установок крылатых ракет «Вулкан», артсистема АК-130, торпеды 533 мм, ЗРК «Форт», вертолет Ка-27.

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