В Вологодской области разрешат проводить массовые мероприятия на открытом воздухе

В Вологодской области снимут ограничения на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщило информационное агентство FlashNord со ссылкой на заявление главы региона Олега Кувшинникова.

По данным агентства, Кувшинников на оперативном совещании сообщил, что эпидемиологическая обстановка в области стабилизируется и снижается число заболевших COVID-19 и госпитализированных. Он добавил, что коэффициент распространения инфекции держится на уровне меньше единицы.

Губернатор также отметил, что снятие ограничений позволит отпраздновать 1 и 9 мая в привычном очном формате.

Ранее, 22 марта, в Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость COVID-19 в РФ снизилась в 3,7 раза за последние четыре недели. При этом в ведомстве подчеркнули, что показатели заболеваемости COVID-19 в России все равно остаются на достаточно высоком уровне.