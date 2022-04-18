АСИ и участники экосистемы Агентства одними из первых подписали Национальный инклюзивный договор

Национальный инклюзивный договор — новая инициатива, позволяющая повысить доступность товаров и услуг для людей с инвалидностью на всей территории Российской Федерации. Одними из первых официальный документ подписали главы Агентства стратегических инициатив (АСИ), АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», АНО «Университет Национальной технологической инициативы 20.35», АНО «Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ)», Фонда по поддержке социальных проектов, благотворительного «Фонда поддержки слепоглухих Со-единение».

«Уже более десяти лет мы работаем над масштабными инициативами в сфере социально-экономического развития страны и объединяем усилия общества, бизнеса и государства. Находим лидеров изменений по всей стране, устраняем барьеры для развития, разрабатываем меры системной поддержки, в том числе создаем условия для развития инклюзии в различных сферах жизни. Формирование безбарьерной среды, дающей равные возможности для всех, — одна из важнейших задач Агентства», — отметила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Национальный инклюзивный договор (НИД) — ключевой элемент всероссийского проекта «Открыто для всех», реализуемого в рамках Национальной социальной инициативы. Подписать НИД может любая организация. Подписант обязуется публично участвовать в реализации или адаптации инклюзивных практик в течение года. АСИ планирует собрать и тиражировать более 100 практик бизнеса и НКО в области инклюзии, разработать образовательные программы для внедрения таких решений. Также АСИ совместно с экспертами, бизнесом и людьми с инвалидностью разработает и предложит Правительству ряд мер по мотивации бизнеса на создание инклюзивных товаров, услуг и сервисов.

По словам гендиректора Ворлдскиллс Россия Роберта Уразова, агентство планирует развивать инклюзивное направление в своей работе, обмениваться успешными практиками с партнерами и реализовывать новые решения.

Платформа НТИ обязуется создать условия для увеличения количества технологических команд и проектов, занимающихся решениями в области реабилитационных технологий, поддерживать проекты, способствующие развитию ассистивных технологий.

«На более чем 140 площадках Точек кипения от Калининграда до Камчатки в России и Казахстане происходит активная работа, которая направлена на изменение условий по формированию новой культуры и созданию доступной среды для инвалидов. Также региональные команды проводят работы по повышению уровня доступности пространств коллективной работы Точка кипения», — говорится в инклюзивном договоре НТИ.

Университет 20.35 реализует проекты, связанные с функционированием образовательного пространства, командного взаимодействия и технологического лидерства с векторами инклюзивной деятельности.

«Лидеры, которые посвящают свою жизнь работе с людьми с инвалидностью, достойны самой высокой оценки, и мы, безусловно, будем делать все возможное для их поддержки. Мы верим, что вместе сможем внести весомый вклад в инклюзивную среду и создать условия для равного и открытого общества», – сказала замдиректора направления «Социальные проекты» АСИ, директор Фонда поддержки социальных проектов Наталья Кремнева.

Благотворительный «Фонд поддержки слепоглухих Со-единение» продолжит реализовывать программы, направленные на социальную интеграцию слепоглухих людей, повышение качества их жизни, оказывать содействие бизнесу во внедрении инклюзивных практик и адаптации их продуктов под потребности людей с нарушениями слуха и зрения.

«Инклюзия — это разные возможности, которые способствуют расширению горизонтов мышления и развитию эмоционального интеллекта. Это признак зрелости общества. Это свобода от условностей. Это возможность принимать мир таким, какой он есть», — отметила исполнительный директор фонда Наталья Соколова.