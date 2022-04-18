Совещание Путина с правительством по экономическим вопросам. Главное

Инфляция в России сейчас стабилизируется, но вместе с тем, за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли. Такое заявление сделал в понедельник, 18 апреля, президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства по экономическим вопросам.

«Сейчас она (инфляция) стабилизируется, но вместе с тем, мы с вами это хорошо знаем, только за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли – на 9,4%, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%», — заявил глава государства.

Он обратил внимание министров и ЦБ на высокие значения показателей.

«Люди чувствуют это на своем семейном бюджете, чувствуют, как выросли цены, и нужно поддержать наших граждан, помочь им справиться с инфляционной волной», — заявил Путин.

Он напомнил об уже принятом решении проиндексировать все социальные выплаты, пенсии и зарплаты специалистов, занятых в бюджетной сфере. Конкретные параметры такого повышения должно подготовить правительство, отметил президент.

Как Россия справилась с санкционным давлением

Как отметил российский лидер, ключевым негативным фактором для российской экономики сейчас является санкционное давление со стороны западных стран. По его словам, такие меры вводятся с целью расшатать финансово-экономическую ситуацию в России, спровоцировать панику на рынках, а также вызвать коллапс банковской системы и масштабный дефицит товаров в магазинах. Однако Россия выдержала это беспрецедентное давление, подчеркнул Путин.

«Но можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась, стратегия экономического блицкрига не удалась. Более того, санкции не прошли даром и для самих инициаторов. Имею в виду рост инфляции и безработицы, ухудшение экономической динамики в США и странах Европы, снижение уровня жизни европейцев, девальвация их сбережений», — сказал он.

Президент отметил, что экономическая ситуация стабилизируется, курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля и определяется объективно сильным платежным балансом. Кроме того, в российскую банковскую систему возвращается наличная иностранная валюта, растут объемы вкладов граждан.

Внешняя торговля

По словам главы государства, введенные недружественными странами ограничения оказали влияние на возможности отечественного бизнеса и создали сложности для логистики экспортных и импортных поставок, а также затруднили проведение соответствующих расчетов.

В этих условиях Путин поручил оказать максимальное содействие предпринимателям, в том числе ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях и в национальных валютах стран, выступающих в роли надежных деловых партнеров.

«Хочу подчеркнуть: в новых, изменившихся условиях мы должны продвигаться здесь гораздо более высокими темпами. И просил бы сегодня доложить, как организована эта работа и какие результаты здесь планируется достичь», — указал он.

Поддержка внутреннего спроса

Также президент России подчеркнул необходимость поддержки внутреннего спроса, чтобы избежать его избыточного сжатия. В этом направлении он призвал действовать по линии бюджетной системы и обеспечивать большую доступность кредитных ресурсов для предпринимателей.

«Это сфера деятельности Центрального банка. ЦБ уже приступил к снижению ключевой ставки, что в дальнейшем, конечно, будет удешевлять и кредиты в экономике», — уточнил Путин.

Бюджетная система

Комментируя нынешнюю бюджетную политику, российский лидер подчеркнул, что в условиях объективного спада кредитования бюджет должен активно поддержать экономику, насыщать ее финансовыми ресурсами, а также поддерживать ликвидность. Путин подчеркнул, что для этого есть все возможности.

При этом по итогам первого квартал 2022 года зафиксирован рекордный уровень профицита бюджетной системы.

«Здесь нужны дополнительные решения, и реализовывать их нужно ровно в тот момент, когда это больше всего необходимо экономике. Конечно, нужно быть аккуратным, я понимаю, но при этом ключевым условием, конечно, остаётся долгосрочная устойчивость финансовой системы как на федеральном, так и на региональном уровне», — сказал глава государства, предложив участникам совещания подробнее остановиться на теме бюджетной политики.

Кроме того, Путин заявил о восстановлении товарных запасов в российских торговых сетях, отметив, что спрос пришел в норму.

18 апреля глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина отметила, что из-за введения санкций российскую экономику ждет непростой период структурных изменений. Вместе с тем она отметила, что Банк России не будет любыми методами снижать инфляцию, так как это помешает адаптации бизнеса.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.