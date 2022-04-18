Россиянам объяснили «немые» звонки мошенников

Член международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук объяснил, почему мошенники делают «немые» звонки.

Как отметил специалист в беседе с Lenta.Ru в понедельник, 18 апреля, мошенникам гораздо проще получить доступ к банковским счетам россиян, позвонив по телефону от имени сотрудника банка, чем с помощью хакерской атаки. Для того чтобы упростить себе задачу, мошенники используют «немые» звонки.

«Когда мошенники звонят и бросают трубку, те, кто им перезванивает, уже готовы к общению. Так жулики экономят время, потому что потом включается человек, а человек — это долго», — сказал он.

Аналитик отметил, что хакерская атака на банковскую карту является трудным предприятием. Мошенникам проще атаковать человека.

Ющук рассказал, что Сбербанку удалось остановить атаку с Украины на банковские счета россиян, потому что в крупных финансовых организациях сейчас хорошо работают службы безопасности и техническим путем подобраться к чужим деньгам сложно.

«На компьютере постоянно ставятся какие-то улучшения прошивок, а прошивка в голове человека с определенных времен не менялась вообще. Поэтому атака на человека всегда удачнее», — уточнил эксперт.

Ющук уточнил, что после начала спецоперации России по защите Донбасса активность мошенников сильно снизилась, поскольку некоторые из них оказались в зоне боевых действий и им понадобилось время, чтобы перебраться в другое место. Между тем схема действий злоумышленников всегда примерно одна: ввести человека в состояние спешки и страха, а затем создать ощущение наличия выхода.

«Определенная часть чувствительных людей начинают к этому выходу идти, прятать деньги, как они считают, на защищенные счета», — пояснил аналитик.

Он добавил, что в результате этими «защищенными» счетами оказываются счета мошенников.

17 апреля зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о новой волне мошенничества в интернете. Он обратил внимание на то, что Сбербанк уже начал фиксировать на сайтах объявлений предложения о продаже айфонов «с установленным приложением Сбербанка, обновленным до последней версии», отмечает телеканал «360».

Кузнецов предостерегает, что нельзя забывать и про телефонные звонки: они по-прежнему будут активно совершаться.

Днем ранее зампред правления Сбербанка заявил о том, что мошенники начали активнее создавать в интернете фальшивые магазины, в которых можно «дешево купить» якобы дефицитный товар. Он порекомендовал делать покупки только в проверенных магазинах, а перед использованием нового сервиса или сайта внимательно изучить его.

15 апреля специалист по мобильным киберугрозам рассказал о мошенниках, которые создают приложения с вредоносным ПО под видом официальных программ.