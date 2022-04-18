Мужчина погиб под колесами тепловоза в Новосибирске

Правоохранительные органы проводят проверку по факту наезда тепловоза на 58-летнего мужчину в Новосибирске. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Инцидент произошел в ночное время 18 апреля на станции Новосибирск-Западный в Ленинском районе. По версии транспортного управления МВД России по СФО, мужчина пытался пролезть под тепловозом, когда тот совершал маневровые работы с составом. Об этом сообщает VN.ru.

Еще одно происшествие на железной дороге ночью зарегистрировано между станциями Тогучин и Изынский. По данным полиции, машинист грузового поезда заметил идущую по путям женщину. Предотвратить наезд не удалось, пострадавшая госпитализирована с травмой плеча и сотрясением головного мозга. Установлено, что женщина была пьяна.

12 апреля в Санкт-Петербурге электричка насмерть сбила 44-летнего мужчину. Он переходил пути в наушниках.