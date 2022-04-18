На Сочи Автодроме состоялся один из этапов 67-й Сочинской всероссийской многодневной велосипедной гонки

На Автодроме в Сочи состоялся один из этапов 67-й Сочинской всероссийской многодневной велосипедной гонки, посвященной 77-й годовщине победы в Великой Отечественной Войне.

Масс-старт более 90 профессиональных спортсменов из России и Белоруссии прошел 16 апреля на треке Сочи Автодрома. Мужчины в возрастной категории 19 лет и старше преодолели 16 кругов, это около 100 км. Спортсмены отметили, что ездить на Сочи Автодроме интересно, так как трасса скоростная и много поворотов.

Ростовцев Сергей из Тульской области стал победителем этапа на Сочи Автодроме, Сташ Мамыр из Адыгеи занял второе место, а Королек Евгений из Республики Беларусь взял бронзу. Победу в общем зачете одержал представитель Псковской области Сергей Фирсанов. Средняя скорость, с которой спортсмены ехали по треку, около 50 км/ч.

Многодневная велогонка стала уже традиционной для Сочи и прошла в 67-й раз, в общем в соревнованиях приняли участие более 190 велогонщиков. С 13 по 18 апреля включительно спортсмены соревновались на разных трассах.

Первым этапом была гонка с раздельным стартом 5,5 км с финишем на горе Ахун. Этап был посвящен дважды Герою Советского Союза, летчику-космонавту СССР Виталию Ивановичу Севостьянову, выпускнику средней школы №9 города Сочи.

Спортсмены столкнулись с погодными трудностями из-за дождя и ветра, однако, несмотря на это, гонщики продемонстрировали отличные результаты на дистанции.

Второй день соревнований прошел по маршруту Адлер-Красная Поляна, где спортсмены преодолели 158,4 км. 15 апреля старт групповой гонки на 154 км состоялся в поселке Монастырь. А заключительный этап в центре Сочи был посвящен Герою Советского Союза Сьянову Илье Яковлевичу.

Параллельно состоялись гонки в возрастной категории «юниоры».