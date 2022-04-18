Премьер Молдавии исключила возможность передачи Миг-29 Украине

Власти Молдавии не смогут оказать военную помощь Украине из-за недостатка необходимых ресурсов, однако сконцентрируются на гуманитарной поддержке. Об этом в понедельник, 18 апреля, рассказала премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в ходе пресс-конференции.

«Что касается военной помощи, то есть более обеспеченные страны, с более устойчивой экономикой, способные предоставить такую помощь. <…> Мы сконцентрировались на гуманитарной поддержке, соблюдаем санкции в финансово-банковском секторе на территории нашей страны» — так Гаврилица ответила на вопрос журналиста о возможности передать Киеву имеющиеся у республики истребители МИГ-29.

Факт обращения властей Украины премьер-министр также не подтвердила.

13 апреля репортер Foreign Policy Джек Детч назвал возможной скорую передачу тех же истребителей МиГ-29 со стороны Словакии. Всего на вооружении государства находятся 12 воздушных средств передвижения. Вашингтон не стал препятствовать поставке подобного вооружения, хотя 16 марта официальный представитель Белого дома Джен Псаки назвала отказ США в передаче Украине польских МиГ-29 нежеланием довести до эскалации конфликта.

Россия осуждает поставку вооружения на Украину. Так, президент России Владимир Путин 16 марта заявил, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников на Украину.

Вооруженные силы России продолжают спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой глава государства объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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