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Около 30 вахтовиков Эльгинского месторождения в Якутии обратились в больницу с отравлением

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Почки 30 вахтовиков Эльгинского угольного месторождения обратились в больницу с отравлением в городе Нерюнгри в Якутии. По факту произошедшего организована прокурорская проверка. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Саха (Якутия).

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«Прокуратура города Нерюнгри организовала проверку по сообщению об обращении в учреждение здравоохранения с признаками отравления 28 работников, находящихся на территории временного вахтового поселка «Фабричный» Эльгинского месторождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания работников и другим вопросам.

22 марта на шахте «Листвяжная» в Кузбассе было госпитализировано по меньшей мере 12 шахтеров с отравлением. В тот день на шахте произошла эвакуация горняков в результате сбоя в работе вентиляции. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, там было зафиксировано превышение углекислого газа. Прокуратурой была организована проверка по факту произошедшего.

15 марта в Красноярском крае был вынесен приговор в отношении бывшего гендиректора предприятия, которого обвинили в гибели трех рабочих, отравившихся канализационным газом. Трагедия произошла 30 июня 2021 года. По данным следствия, трое сотрудников ООО «Эко-Восток» работали на очистной канализационной станции на улице Набережной в городе Бородино. Во время очистки иловой насосной камеры двое потерпевших потеряли сознание. Им на помощь спустились двое коллег, они также потеряли сознание. В результате выжил только один рабочий. В ходе следствия было установлено, что гендиректор предприятия не обеспечил сотрудников средствами индивидуальной защиты и спецодеждой. Обвиняемый приговорен к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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