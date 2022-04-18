В Ульяновске загорелась маршрутка с пассажирами

В Ульяновске 18 апреля загорелся микроавтобус «ГАЗ», курсирующий по маршруту № 55. На тот момент в транспорте находились 12 пассажиров. Все они покинули салон, пострадавших нет.

Причиной инцидента стало короткое замыкание в моторном отсеке.

«Возгорание устранено. На место происшествия от МЧС выезжали две спецмашины и восемь человек личного состава», — рассказали информационному порталу «Улправда ТВ» в пресс-службе ведомства.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Брянске водитель маршрутки потерял управление и врезался в дорожный знак. Сотрудники ГИБДД, которые в этот момент проезжали мимо, оказали ему помощь. Информации о пострадавших не поступало.