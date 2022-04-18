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Три новых бесплатных пляжа организуют в Челябинске

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Три новых муниципальных пляжа появятся в Челябинске к лету 2022 года. Об этом сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

Новые пляжи появятся на самых крупных водоемах — Шершневском водохранилище, Первом озере и Смолино. Об этом сообщает kursdela.biz. В администрации уточнили, что муниципальные пляжи будут безопасными для отдыхающих.

На текущий момент в Челябинске зарегистрировано шесть муниципальных пляжей.

Ранее сообщалось, что пляжно-развлекательный комплекс с бассейнами планируют открыть на острове Татышев в Красноярске. Проект реализуют за счет инвестора. Также в комплексе расположатся два фуд-корта, раздевалки и зона с шезлонгами.

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