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Ле Пен напомнила о присоединении Крыма к России на основании референдума

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Республика Крым воссоединилась с Россией на основании итогов проведенного в регионе референдума. Об этом 18 апреля заявила кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен.

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«Крым вошел в состав России на основании итогов референдума», — указала она в в эфире радиостанции France Bleu в ответ на соответствующий вопрос.

13 апреля Ле Пен заявила, что по-прежнему считает Крым российским и не сожалеет о запрете на посещение Украины. По ее словам, историю не переписать. Она напомнила, что в Крыму состоялся референдум, полуостров и раньше был российским, люди сами приняли решение воссоединиться с Россией.

В тот же день глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель выразил уважение позиции политика в отношении статуса республики. Он убежден, что вскоре Ле Пен сможет посетить Киев, несмотря на соответствующий запрет, так как преступный режим на Украине будет уничтожен.

10 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента, за высший государственный пост боролись 12 политиков. Французский лидер избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. После подсчета 100% бюллетеней нынешний глава государства Эммануэль Макрон набрал в первом туре 27,84% голосов, а Ле Пен — 23,15%. Они продолжат борьбу за президентский пост во втором туре 24 апреля.

В ходе предыдущей предвыборной гонки в 2017 году Марин Ле Пен также отмечала, что Крым никогда не был украинским, а также выступала за нормализацию диалога с Москвой. В эксклюзивном интервью «Известиям» тогда политик подчеркнула, что полуостров никогда не был украинским.

В ответ на ее позицию официальный Киев, который отказывается признавать итоги голосования в Крыму, запретил Ле Пен въезд на Украину.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом.

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