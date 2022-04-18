Прямой эфир
Экономика
Путин заявил о стабилизации розничного спроса в России
Политика
Яровая сообщила о работе комиссии парламента по биолабораториям США
Политика
В Госдуме раскритиковали слова главы Еврокомиссии о дефолте в России
Мир
Путин и Пашинян обсудят договоренности по Нагорному Карабаху
Мир
Премьер Молдавии исключила возможность передачи Миг-29 Украине
Экономика
Путин поручил ускорить переход внешней торговли РФ на рубли
Мир
Лукашенко сообщил о задержании своего лечащего врача за взятки
Мир
Ле Пен напомнила о присоединении Крыма к России на основании референдума
Экономика
Путин заявил о стабилизации уровня инфляции в России
Мир
Посол России в США обвинил Вашингтон в краже денег РФ на фоне санкций
Мир
Москва вышлет несколько сотрудников посольства Болгарии

Лукашенко сообщил о задержании своего лечащего врача за взятки

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

35 врачей-ортопедов задержаны за взяточничество в Белоруссии, среди них оказался врач главы государства. Об этом заявил в понедельник, 18 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Понять волну: в РФ создают прибор для остановки кровотечения ультразвуком
Где планируют использовать отечественную разработку

Он назвал печальным факт того, что «туда попал и лечащий врач президента», который неоднократно его обследовал.

Президент Белоруссии отметил, что лично контролировал ход операции, а министр здравоохранения Дмитрий Пиневич был им предупрежден.

«Это не сегодня, не вчера началось. Но на сегодня 35 человек задержаны. Я уверен (меня никто в этом не разубедит), что это не все те, кто должен там с ними рядом сидеть», — приводит слова Лукашенко агентство «БелТА».

«Не просто подсказывали людям, лежащим на операционном столе, какие импортные ортопедические запчасти им в тело вставить, а прилично за это от иностранцев получали взятки. У некоторых по €300 тыс., по €650 тыс. при обысках обнаружили только дома», — заявил президент Белоруссии.

Лукашенко предупредил, что тем, кто наживается на беде людей, «пощады никогда не будет». Белорусский лидер сравнил коррупцию с войной. Он считает, что в основе любой войны лежат несправедливость и коррупция.

На вопрос министра здравоохранения, как будут разбираться с задержанными, Лукашенко предложил ему сходить в следственный изолятор и побеседовать с каждым из медиков.

В 2018 году белорусский Комитет государственной безопасности заявил о задержании за взятки директора РНПЦ травматологии и ортопедии Александра Белецкого. В его тайниках обнаружили около $500 тыс.

Ранее в Белоруссии экс-замгоссекретарю Совбеза предъявили обвинение в получении взятки около $150 тыс. Уроженец российской Пензы, Втюрин проработал в службе безопасности президента Белоруссии почти 20 лет, в 2007–2014 годах был ее руководителем. Имеет госнаграды республики.

В КГБ Белоруссии рассказали, что он был задержан при получении $148,6 тыс. от «представителя российской коммерческой структуры», имя которого не называется. Позднее оба признали свою вину в полном объеме и были заключены под стражу. Второму участнику незаконной сделки предъявлено обвинение в даче взятки.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022