Лукашенко сообщил о задержании своего лечащего врача за взятки

35 врачей-ортопедов задержаны за взяточничество в Белоруссии, среди них оказался врач главы государства. Об этом заявил в понедельник, 18 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он назвал печальным факт того, что «туда попал и лечащий врач президента», который неоднократно его обследовал.

Президент Белоруссии отметил, что лично контролировал ход операции, а министр здравоохранения Дмитрий Пиневич был им предупрежден.

«Это не сегодня, не вчера началось. Но на сегодня 35 человек задержаны. Я уверен (меня никто в этом не разубедит), что это не все те, кто должен там с ними рядом сидеть», — приводит слова Лукашенко агентство «БелТА».

«Не просто подсказывали людям, лежащим на операционном столе, какие импортные ортопедические запчасти им в тело вставить, а прилично за это от иностранцев получали взятки. У некоторых по €300 тыс., по €650 тыс. при обысках обнаружили только дома», — заявил президент Белоруссии.

Лукашенко предупредил, что тем, кто наживается на беде людей, «пощады никогда не будет». Белорусский лидер сравнил коррупцию с войной. Он считает, что в основе любой войны лежат несправедливость и коррупция.

На вопрос министра здравоохранения, как будут разбираться с задержанными, Лукашенко предложил ему сходить в следственный изолятор и побеседовать с каждым из медиков.

В 2018 году белорусский Комитет государственной безопасности заявил о задержании за взятки директора РНПЦ травматологии и ортопедии Александра Белецкого. В его тайниках обнаружили около $500 тыс.

Ранее в Белоруссии экс-замгоссекретарю Совбеза предъявили обвинение в получении взятки около $150 тыс. Уроженец российской Пензы, Втюрин проработал в службе безопасности президента Белоруссии почти 20 лет, в 2007–2014 годах был ее руководителем. Имеет госнаграды республики.

В КГБ Белоруссии рассказали, что он был задержан при получении $148,6 тыс. от «представителя российской коммерческой структуры», имя которого не называется. Позднее оба признали свою вину в полном объеме и были заключены под стражу. Второму участнику незаконной сделки предъявлено обвинение в даче взятки.