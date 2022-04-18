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Гематолог рассказал о влиянии группы крови на болезни сердца

Гематолог Гуггенхайм заявил, что люди со II и III группами крови больше других склонны к инфарктам
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В зависимости от группы крови человек может быть более или менее подвержен болезням сердца. Такой вывод сделал гематолог Дуглас Гуггенхайм, исследование которого приводится на сайте CNet.

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По его словам, у людей со II, III или IV группой крови чаще, чем у людей с I группой, случаются сердечные приступы или сердечная недостаточность. Врач подчеркнул, что пациенты со II и III группами крови склонными к инфарктам на 8% больше, чем обладателей других групп крови, а к сердечной недостаточности — на 10%.

Кроме того, обладатели II и III групп крови на 51% более склонны к развитию тромбоза глубоких вен и на 47% — к развитию легочной эмболии.

Как пояснил Гуггенхайм, это может быть связано с тем, что белки, присутствующие в крови данных групп, могут вызывать дополнительную закупорку вен и артерий, что приводит к повышенному риску образования тромбов и сердечных заболеваний.

Врач также рассказал, что люди с I группой могут быть подвержены кровотечениям или нарушениям свертываемости крови, а пациенты с IV группой чаще сталкиваются с когнитивными нарушениями и проблемами с памятью.

29 марта кандидат медицинских наук, врач — сердечно-сосудистый хирург ММЦ «МЕДСИ» Николай Шпилевой в беседе с «Известиями» рассказал о возможной связи I группы крови с болезнями желудка. Он отметил, что при I группе крови чаще возникают язвенные болезни желудка или двенадцатиперстной кишки.

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