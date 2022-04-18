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В «Ростехе» прокомментировали заявление «Ираэро» о проблемах с ремонтом двигателей для SSJ

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У авиакомпании «Ираэро» сейчас нет проблем с летным парком, все самолеты Superjet компании находятся в строю, а двигатели на них — в наличии, сообщили «Известиям» в понедельник, 18 апреля, в госпорпорации «Ростех».

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«Мы удивлены заявлениям «ИрАэро». Насколько нам известно, у авиакомпании нет проблем с летным парком. Все «Суперджеты» компании сейчас в строю, двигатели на самолетах в наличии, объективных причин поднимать шум нет. В России на данный момент есть практически всё, чтобы осуществлять процессы сервисного обслуживания самолетов этого типа, включая силовые установки. Те проблемные моменты, которые возникли в связи с санкциями, решаются — у нас есть четкое понимание дальнейших действий», — сообщили в «Ростехе».

Ранее в этот же день РБК со ссылкой на письмо гендиректора «Ираэро» Юрия Лапина сообщило, что из-за санкций США и Евросоюза авиакомпании, эксплуатирующие Sukhoi Superjet 100, не могут обеспечить ремонт и поддержание технической годности российско-французских двигателей SaM146. О проблемах с обслуживанием двигателей РБК также сообщили менеджеры еще трех авиакомпаний, летающих на Superjet.

Двигатель SaM146, установленный на российских Superjet100, выпускает российско-французская компания PowerJet. Из-за санкций она прекратила их техобслуживание и ремонт, сообщал в конце марта источник «Интерфакса». По его словам, остановлены поставки запчастей для SaM146, техподдержка и ремонт двигателей, включая возврат ранее отремонтированных, предоставление их в лизинг.

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