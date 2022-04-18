Москва вышлет несколько сотрудников посольства Болгарии

Москва высылает несколько сотрудников посольства Болгарии. Об этом 18 апреля сообщили в МИД РФ.

«18 апреля чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгария в Российской Федерации Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona nоn grata (неприемлемыми) сотрудников посольства Болгарии в Москве», — говорится в заявлении.

МИД РФ отметил, что данная мера является ответом на объявление 18 марта Софией персонами нон грата 10 российских дипломатов. Тогда посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что РФ воспринимает это как «крайне недружественный акт».

В начале марта сообщалось о высылке Болгарией двух российских дипломатов. В болгарском МИДе заявили, что дипломаты РФ обвиняются прокуратурой республики в шпионаже.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия расценивает высылку двух дипломатов из Болгарии как провокацию и оставляет за собой право на ответные меры. Внятных обоснований и доказательств неподобающей деятельности российских дипломатов София не представила, отметила она.

В свою очередь директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон указал, что София так и не предоставила обоснований высылки российских дипломатов из Болгарии, что доказывает исключительно политический характер этого демарша.