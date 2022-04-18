Почти 400 пожаров зарегистрировали в Омской области за выходные

За минувшие выходные в Омской области произошло 398 пожаров. В основном речь идет о возгорании сухой травы.

По словам первого заместителя начальника регионального управления МЧС Александра Рекина, в основном причиной возникновения пожаров становится неосторожное обращение с огнем. 95% пожаров, произошедших 16 и 17 апреля, начались по вине людей, которые безответственно отнеслись к правилам пожарной безопасности. Об этом пишет ИА «Омскрегион».

Всего зарегистрировано 283 пала сухой травы. Кроме того, произошло 43 возгорания мусора и 16 — камыша. Спасатели призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

С 18 апреля в 26 районах Омской области действует особый противопожарный режим, с 25 апреля он будет введен еще в шести районах. Омичам запрещено посещать леса, жечь сухую траву, а также использовать открытый огонь на садовых участках.