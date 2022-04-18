Россия и Казахстан с 20 апреля возобновят железнодорожное сообщение

Власти России и Казахстана приняли решение запустить с 20 апреля международный поезд по маршруту Атырау — Астрахань. Об этом 18 апреля сообщает компания «Казахстанские железные дороги».

«На основании двусторонней договоренности между железнодорожными администрациями Казахстана и России с 20 апреля 2022 года назначается международный пассажирский поезд №625/626 сообщением Атырау — Астрахань. Периодичность курсирования через день: из Атырау состав отправляется с 20 апреля текущего года по четным датам, а из Астрахани в Атырау — с 21 апреля по нечетным», — указано в сообщении.

На фоне пандемии коронавируса железнодорожное сообщение между странами было приостановлено с марта 2020 года.

15 апреля стало известно, что между городом Энергодар Запорожской области Украины и Донбассом в тестовом режиме запущено железнодорожное сообщение, которое соединит Луганскую и Донецкую республики с Крымом.

Как отметил замначальника главного управления милиции по Запорожской области Алексей Селиванов, эта железнодорожная ветка имеет большую важность для хозяйств, поскольку через нее железная руда из города Днепрорудное может доставляться на металлургические комбинаты Донбасса, а уголь — на тепловую электростанцию города Энергодара.