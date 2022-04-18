Более 20 человек эвакуировали из-за пожара на крыше дома в Севастополе

В Севастополе из-за пожара на крыше жилого дома эвакуировали более 20 человек. Об этом в понедельник, 18 апреля, пишет агентство «Крыминформ» со ссылкой на экстренные службы.

«Эвакуирован 21 человек, в том числе девять детей», — сказали в главке МЧС по городу.

Информация о пожаре поступила в дежурную часть рано утром в понедельник от очевидцев. Они сообщили, что в пятиэтажном жилом доме на ул. Горпищенко горит крыша.

Общая площадь возгорания составила 100 кв. м. В ведомстве уточнили, что горели мусор и старые вещи.

При пожаре никто не пострадал.

Ранее в апреле три человека погибли в результате пожара в деревянном доме в Великом Устюге в Вологодской области. По предварительной версии, причиной горения стало неосторожное обращение с огнем.