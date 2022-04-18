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Аграрии начали посевную кампанию в Псковской области

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Весенняя посевная кампания стартовала в Псковской области. Кроме того, в регионе ведется работа по окультуриванию земель.

По данным администрации региона, озимые зерновые культуры занимают площадь порядка 34 тыс. га, еще более 10 тыс. га засеяны озимым рапсом. Кроме того, во время весеннего сева зерновые культуры займут площадь 17 тыс. га, рапс — свыше 4 тыс. га. Об этом сообщает «Псковская лента новостей».

В новом сезоне аграрии планируют ввести в сельскохозяйственный оборот порядка 6 тыс. га земель. В основном работы по окультуриванию территорий запланированы в западной части Псковской области. Еще более чем на 850 га будут проведены процедуры мелиорации кислых почв.

По итогу 2021 года Псковская область намолотила свыше 147 тыс. т зерна и почти 24 тыс. т рапса.

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