Посол России в США обвинил Вашингтон в краже денег РФ на фоне санкций

Вашингтон украл российские деньги на фоне объявленных антироссийских санкций. Об этом 18 апреля заявил посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов.

«Вы крадете наши деньги», — цитирует высокопоставленного дипломата издание Politico.

По словам Антонова, после объявления подобных рестрикций сложно доверять США. Кроме того, он отметил, что в постсоветском мире Россия была «наивной», доверяя Западу и видя, как ее репутация подрывается.

13 апреля он заявил, что Госдеп США пытается очернить государственный строй неугодных ему стран. Это необходимо Вашингтону для получения предлога для вмешательства во внутренние дела суверенных государств. При этом США игнорируют многочисленные проявления нетерпимости в своей стране: расизм, исламофобию, антисемитизм и русофобию.

Ранее в апреле посол РФ рассказал, что введенные в отношении банковского сектора России санкции являются прямым ударом по россиянам. По словам Антонова, новыми ограничительными мерами Штаты продолжают наносить урон мировой экономике, подрывая возможности зарубежных партнеров РФ сотрудничать с ней.

13 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны в связи со спецоперацией России по защите Донбасса заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. Вместе с тем министр подчеркнул, что у страны достаточно средств, необходимых для производства товаров. По словам Силуанова, Запад начал экономическую войну против России.

6 апреля президент США Джо Байден предположил, что один год американских санкций против России способен свести на нет достижения российской экономики за последние 15 лет. Он отметил, что Соединенные Штаты собираются «задушить возможность российской экономики развиваться на грядущие годы».

В тот же день представитель американской администрации высокого ранга заявил, что Соединенные Штаты вводят запрет на новые инвестиции в экономику России. Он также добавил, что США пытаются отсечь РФ доступ к долларам, чтобы страна не смогла обслуживать внешний долг.

В марте власти США ввели запрет на поставки долларовых банкнот в Россию. Байден также объявил о намерении запретить поставки предметов роскоши в Россию. Под запрет попали одежда, ювелирные изделия и автомобили известных брендов класса люкс. Также Белый дом запрещает импорт российских морепродуктов, российской водки и алмазов.

9 апреля президент США одобрил инициативу о запрете на импорт российских энергоносителей. В марте он заявил, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом он признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам.

Страны Запада начали вводить санкции политического и экономического характера против РФ в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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