Житель Астрахани накопил 50 штрафов за нарушение ПДД на 40 тыс. рублей

Житель Астрахани накопил 50 административных штрафов за нарушение правил дорожного движения на общую сумму 40 тыс. рублей. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил телеканал «Астрахань 24».

Отмечается, что постановления ГИБДД поступили на исполнение управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Астраханской области, так как должник отказался добровольно оплатить накопившиеся штрафы.

Судебные приставы установили, что мужчина ранее выписался по месту регистрации и на момент накопления штрафов проживал без прописки. Помимо этого, выяснилось, что у автомобилиста отсутствовало водительское удостоверение, из-за чего не удалось временно ограничить ему право на управление транспортным средством.

Чтобы установить местонахождение астраханца, его объявили в розыск. В результате мужчина узнал об этом, сам пришел к судебному приставу и полностью оплатил долг.

Ранее, 16 апреля, сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции не будут привлекать к ответственности водителей за мелкие нарушения ПДД, однако примут жесткие меры по борьбе с вождением в нетрезвом виде. Уточняется, что к малозначительным нарушениям можно отнести, например, отсутствие брызговиков на легковых машинах или неисправность стеклоомывателей.