В отреставрированной усадьбе Знаменское-Раёк под Торжком создадут музейный комплекс
В усадьбе Знаменское-Раёк под Торжком проведут реставрацию и создадут музейный комплекс. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили «Тверские ведомости».
Согласно приказу Министрества культуры РФ, усадьба перешла в ведение Всероссийского историко-этнографического музея (ВИЭМ). Акты передачи подписали 15 апреля.
Отмечается, что на территории усадьбы планируется отреставрировать имеющиеся памятники и воссоздать утраченные. К ним относятся главный дом, флигель, колоннада, ворота, грот и другие объекты.
Реставрацию и разработку концепции музейного комплекса предполагается провести за счет федеральных средств. Работа будет осуществляться под руководством ведущих специалистов страны. На данный момент ведется подготовка необходимых документов.
«Возрождение исторических зданий и сооружений — это возможность передать историю будущим поколениям, возможность всестороннего развития общества», — приводит издание слова губернатора Тверской области Игоря Рудени.
Глава региона добавил, что такие объекты являются местами притяжения туристов, молодежи и жителей Верхневолжья.
Ранее в апреле, сообщалось, что в 2022 году планируется начать реставрационные работы в Псково-Печерском и Снетогорском монастырях. Проект реализует АНО «Возрождение». В региональном комитете по охране объектов культурного наследия Псковской ленте новостей рассказали, что планируется отремонтировать фундаменты, стены из известняковой глины, отделочные слои, кровлю с устройством водосточной системы.