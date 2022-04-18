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Книги на 4 млн рублей закупят для трех библиотек Казани

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В Татарстане выделят более 4 млн рублей на пополнение книжного фонда трех библиотек Казани. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

На новые книги для централизованной библиотечной системы предусмотрено более 1,6 млн рублей. Также обновления фонда ожидают республиканская юношеская библиотека и республиканская детская библиотека. Обе получат по 1,2 млн рублей.

Как уточняет ИА «Татар-информ», в перечень авторов, книги которых планируется закупить, входят Александр Куприн, Николай Гоголь, Льюис Кэрролл, Жюль Верн, Николай Носов, Рэй Брэдбери, Стивен Кинг, братья Стругацкие, Умберто Эко, Анджей Сапковский, Джордж Мартин, Шамиль Идиатуллин, Гузель Яхина и другие. Издания при этом должны быть выпущены не ранее 2020–2022 годов.

Определить поставщиков планируется 27 апреля. Книги поступят в библиотеки до 31 июля 2022 года.

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