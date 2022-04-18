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В бундестаге заявили о давлении на граждан российского происхождения в ФРГ

Туры по России с кешбэком приобрели свыше 2,4 млн граждан в 2022 году

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В 2022 году туры по России с кешбэком приобрели свыше 2,4 млн граждан. Об этом в понедельник, 18 апреля, в ходе брифинга заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

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«В ночь на 16 апреля завершилось дополнительное окно продаж по программе туристического кешбэка. Если брать суммарно два последних окна продаж, то с начала 2022 года туристическим кешбэком воспользовались более 2,4 млн человек. Этим туристам вернулось на карточки в виде кешбэка 8 млн 400 тыс. рублей и начисления продолжаются», — сообщила Догузова в эфире телеканала «Россия 24».

По сравнению с 2021 годом такие туры бронировали в пять раз при том, что этапов распродажи туров было всего два и они длились 2,5 месяца. Догузова добавила, что чаще всего бронировали туры в Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область, Москва и Татарстан.

14 апреля Догузова назвала количество купивших за минувшую неделю турпродуктов по программе кешбэка — 250 тыс. человек. Данный проект в связи с повышенным спросом среди россиян должен был завершиться досрочно — в ночь на 9 апреля. Однако 7 апреля правительство России решило продлить программу туристического кешбэка до 15 апреля.

Программа продажи туров с кешбэком появилась в 2020 году для поддержки туристической отрасли страны на фоне пандемии коронавирусной инфекции. По условиям акции можно вернуть 20% стоимости тура по России, но не больше 20 тыс. рублей.

На 2022 год в рамках нацпроекта по туризму на реализацию программы кешбэка заложено 5 млрд рублей. Часть средств запланирована на весенний этап продаж, часть — на осенний.

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