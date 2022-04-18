Трое взрослых и подросток получили травмы в ДТП в Ставрополе
В городе Ставрополь в результате столкновения двух машин пострадали четыре человека, в том числе подросток. Об этом сообщает региональное УГИБДД.
Авария произошла на улице Доваторцев. По предварительным данным, водитель Chevrolet Aveo нарушила дистанцию и протаранила «Оку», двигавшуюся впереди в попутном направлении.
Различные травмы получили оба водителя, а также два пассажира отечественной легковушки. Одним из них является 15-летний подросток, пишет NewsTracker.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее. 18 апреля, сообщалось, что в районе 53-го км автодороги Стрежевой — Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) произошло столкновение мотоцикла с автобусом. Подросток, управлявший мотоциклом, погиб на месте.