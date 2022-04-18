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Росавиация не получала запроса на разрешение полетов от новой авиакомпании Турции

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Росавиация не получала запросов от авиавластей Турции о разрешении на выполнение полетов в Россию для новой турецкой авиакомпании. Об этом сообщил «Известиям» источник в российском ведомстве в понедельник, 18 апреля.

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«К нам пока не поступало запросов на разрешение на выполнение полетов [новой турецкой авиакомпании Southwind]», — сказал источник.

«Известия» направили запрос в пресс-службу Росавиации.

Накануне портал AirportHaber сообщил, что турецкая авиакомпания Southwind, ориентированная на путешественников из России, может начать полеты уже в конце мая. Перевозчик будет базироваться в аэропорту Антальи. По информации портала, управление гражданской авиации Турецкой Республики уже получило заявку на регистрацию новой авиакомпании. В парке перевозчика, предположительно, будет пять самолетов Airbus: три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных.

О том, что рассматривается возможность создания новой авиакомпании, которая занималась бы только перевозкой туристов из России на отдых в Турцию, сообщала газета Sabah со ссылкой на источники 9 апреля. Отмечалось, что турецкие власти собираются выдать кредиты туроператорам ANEX Tour, Pegas Touristik и Coral Travel на общую сумму $300 млн.

Как сообщалось 30 марта, российские туроператоры планируют возить туристов в Анталью самолетами турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Указывалось, что договоры о выделении компаниям блоков мест находятся в стадии подписания.

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