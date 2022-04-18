Прямой эфир

В Москве иномарка столкнулась с машиной скорой помощи

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве автомобиль марки BMW столкнулся с машиной скорой помощи.

Инцидент произошел на площади Тверской Заставы ранее 18 апреля. По информации «Известий», после столкновения с иномаркой автомобиль медиков врезался в столб.

В результате ДТП пострадал один медицинский работник, уточняет Федеральное агентство новостей. Его доставили в больницу.

16 апреля в ГУОБДД МВД России рассказали, что сотрудники Госавтоинспекции не будут привлекать к ответственности водителей за мелкие нарушения ПДД, однако примут жесткие меры по борьбе с вождением в нетрезвом виде.

Уточняется, что к малозначительным нарушениям можно отнести, например, отсутствие брызговиков на легковых машинах или неисправность стеклоомывателей. Уполномоченные решать дела об административных нарушениях могут в таком случае ограничиться устным замечанием, пишет НСН.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022