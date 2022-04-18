В Москве иномарка столкнулась с машиной скорой помощи

В Москве автомобиль марки BMW столкнулся с машиной скорой помощи.

Инцидент произошел на площади Тверской Заставы ранее 18 апреля. По информации «Известий», после столкновения с иномаркой автомобиль медиков врезался в столб.

В результате ДТП пострадал один медицинский работник, уточняет Федеральное агентство новостей. Его доставили в больницу.

16 апреля в ГУОБДД МВД России рассказали, что сотрудники Госавтоинспекции не будут привлекать к ответственности водителей за мелкие нарушения ПДД, однако примут жесткие меры по борьбе с вождением в нетрезвом виде.

Уточняется, что к малозначительным нарушениям можно отнести, например, отсутствие брызговиков на легковых машинах или неисправность стеклоомывателей. Уполномоченные решать дела об административных нарушениях могут в таком случае ограничиться устным замечанием, пишет НСН.