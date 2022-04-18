Прямой эфир
Мир
В Минобороны РФ заявили о подготовке Киевом провокаций с жертвами на Пасху
Мир
Экс-депутат рады заявил о выгоде Зеленского от затягивания конфликта на Украине
Экономика
ЦБ предложил во внесудебном порядке блокировать страницы мошенников в соцсетях
Мир
MTV, Paramount Comedy и Nickelodeon прекратят вещание в РФ с 20 апреля
Спорт
Путин поздравил ФК «Спартак» со 100-летием
Общество
В Москве уличные парковки будут бесплатными в майские праздники
Мир
Медведчук обратился к Путину и Зеленскому с просьбой обменять его
Мир
В ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны Украины ракетами «Град»
Общество
Воробьев поручил обеспечить безопасность граждан Подмосковья во время Пасхи
Мир
Власти Ливии заявили о невозможности нарастить поставки нефти в ЕС
Мир
В бундестаге заявили о давлении на граждан российского происхождения в ФРГ

Глава ЦБ Набиуллина спрогнозировала начало трансформации экономики во II–III кварталах

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская экономика какое-то время сможет функционировать на имеющихся запасах, но, когда они закончатся, начнутся структурная трансформация и «поиск новых моделей бизнеса». Об этом 18 апреля заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, изменения начнутся во втором-начале третьего квартала 2022 года.

«Наша экономика вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями. Санкции в первую очередь сказались на финансовом рынке, но сейчас они все больше начнут сказываться и на реальных секторах экономики», — сказала глава ЦБ, выступая в Госдуме.

Этот период, по словам Набиуллиной, будет сопровождаться ростом цен на отдельные товары, инфляция будет выше цели. Вместе с тем она отметила, что Банк России не будет любыми методами снижать инфляцию, так как это помешает адаптации бизнеса.

Не надо печалиться: Россия преодолевает санкционное давление
Экономика страны справляется с давлением недружественных государств

Также глава ЦБ заявила, что делать выводы о будущем золотовалютных резервов России в настоящее время рано.

17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что дефолт в России — вопрос времени. По ее словам, санкции все глубже въедаются в российскую экономику. Она уверена, что «сотни крупных компаний и тысячи экспертов покинули страну, а ВВП в России по нынешним прогнозам снизится на 11%».

На следующий день сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский сказал, что если страны Запада сделают объявление о дефолте в России, то оно не будет соответствовать реальности. На жизни граждан страны возможное объявление дефолта никак не отразится, поскольку не изменится даже курс рубля, считает эксперт.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022