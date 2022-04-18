Глава ЦБ Набиуллина спрогнозировала начало трансформации экономики во II–III кварталах

Российская экономика какое-то время сможет функционировать на имеющихся запасах, но, когда они закончатся, начнутся структурная трансформация и «поиск новых моделей бизнеса». Об этом 18 апреля заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, изменения начнутся во втором-начале третьего квартала 2022 года.

«Наша экономика вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями. Санкции в первую очередь сказались на финансовом рынке, но сейчас они все больше начнут сказываться и на реальных секторах экономики», — сказала глава ЦБ, выступая в Госдуме.

Этот период, по словам Набиуллиной, будет сопровождаться ростом цен на отдельные товары, инфляция будет выше цели. Вместе с тем она отметила, что Банк России не будет любыми методами снижать инфляцию, так как это помешает адаптации бизнеса.

Также глава ЦБ заявила, что делать выводы о будущем золотовалютных резервов России в настоящее время рано.

17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что дефолт в России — вопрос времени. По ее словам, санкции все глубже въедаются в российскую экономику. Она уверена, что «сотни крупных компаний и тысячи экспертов покинули страну, а ВВП в России по нынешним прогнозам снизится на 11%».

На следующий день сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский сказал, что если страны Запада сделают объявление о дефолте в России, то оно не будет соответствовать реальности. На жизни граждан страны возможное объявление дефолта никак не отразится, поскольку не изменится даже курс рубля, считает эксперт.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе.

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