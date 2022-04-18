В России 30 населенных пунктов оказались отрезаны паводком
30 российских населенных пунктов в настоящее время отрезаны паводковыми водами. Об этом заявили в понедельник, 18 апреля, в пресс-службе МЧС России.
«Водой отрезаны 30 населенных пунктов, функционируют лодочные переправы», — сказали в ведомстве «РИА Новости».
На прошлой неделе спасатели в целях минимизации последствий паводка осуществили 57 подрывов льда, передает RT.
16 апреля военнослужащие расчетов беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) Центрального военного округа (ЦВО) провели учения в Кемеровской области по мониторингу ледовой обстановки. В ходе проведения мероприятия они использовали беспилотники и квадрокоптеры для проведения мониторинга паводковой ситуации в случае защиты населенных пунктов от паводка, сообщает телеканал «Звезда».
Днем ранее в микрорайоне Борки в Рязани в связи с паводком закрыли движение на одной из дорог. Там установили оградительные бетонные блоки и знаки «Проезд запрещен» и «Сквозной проезд запрещен».