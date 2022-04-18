Минобороны России заявило о большом количестве дезертировавших украинских военных

Российское Министерство обороны впервые опубликовало список украинских военнослужащих, погибших и получивших тяжелые ранения во время специальной военной операции.

Всего, по информации ведомства, безвозвратные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляют 23 367 человек.

«Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести», — указано в Telegram-канале министерства.

Опубликованные данные касаются воинской части 3057, в состав которой входит радикальная националистическая группировка «Азов». Списки составлены на украинском языке. В них указаны фамилия, имя и отчество, звание, должность, дата рождения, обстоятельства гибели и местонахождение тела либо характер полученной травмы и диагноз.

В опубликованных документах 386 фамилий: 122 погибших и 264 раненых, двое из которых впоследствии скончались.

Среди раненых есть старшие офицеры, в том числе подполковник Александр Гавришенко, получивший 4 марта во время боев в Мариуполе ранение в плечо, а также подполковник Гаврушенко, причиной потери боеспособности которого указано «огнестрельное сквозное ранение средней трети левой голени, геморрагический шок III степени».

Согласно официальным данным Минобороны РФ, которые были представлены 25 марта, Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации потеряли 1351 военнослужащего, еще 3825 солдат получили ранения. 7 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал потери российской стороны трагедией для страны.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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